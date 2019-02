Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eröffnungszeremonie © (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ)

Clara, Alice, Jeff, Marc: Vier junge Menschen, deren Schicksale sich in New York verbinden, vier Menschen an einer Bruchlinie ihres Lebens. Die Geschichte "The Kindness of Strangers" der dänischen Regisseurin Lore Scherfig verbindet zwar die Fäden kunstvoll, bisweilen aber allzu künstlich. Der Funken springt beim Eröffnungsfilm der 69. Berlinale deshalb nicht über.

Von den Pressevertretern gab es kurzen, höflichen Applaus nach einem Film, der eine junge Frau (Zoe Kazan) mit ihren beiden Söhnen auf der Flucht vor dem gewalttätigen Vater durch New York begleitet. Sie kommen nirgends unter, sind auf Diebstahl und Nachtruhe unter einem Restaurantklavier angewiesen. Dem ungeschickten Jeff geht es nicht anders, er wird noch rechtzeitig vor dem Erfrieren von der Straße geholt. Marc hingegen schafft es durch Zufall zum Restaurantleiter, und Alice als Bindeglied zur etablierten Welt arbeitet neben ihrem Job im Krankenhaus als Leiterin einer Selbsthilfegruppe.

New York von seiner düsteren Seite

"The Kindness of Strangers" kann als Seismograf für die gegenwärtige Entwicklung der Gesellschaft gesehen werden, für das Hineinschwappen prekärer Lebensverhältnisse bis in den Mittelstand. Die einen Arbeitsplatz haben, fürchten um ihn, andere brauchen gleich mehrere, um überleben zu können. Dementsprechend wird kein liebenswertes, sondern ein schmutziges, gehetztes New York gezeigt. Nicht von ungefähr heißt der Hauptspielort, das Restaurant, "Winter Palace", wie auch der raue Winter der Handlung folgend einem milden Frühling weicht.

Charaktere wirken künstlich

Doch kommen dem Zuschauer die Charaktere in ihrer Schwarz-Weiß-Zeichnung nicht nahe, da helfen auch schmachtendes Streichorchester und große Kinderaugen nichts. Manches wirkt plakativ, etwa wenn Alice in den therapeutischen Sesselkreis hinein fragt, warum die Teilnehmer nicht nett zueinander sind und dann eine Besserungspredigt hält, wie man sie von Hollywood-Streifen mit Sendungsauftrag kennt. Die zahlreichen zufälligen Begegnungen machen nicht nur die Stadt zum Dorf, sondern aus der Handlung ein nicht recht realistisches Märchen.

Beeindruckende Hilfsbereitschaft der Armen

Lore Scherfig sprach in ihrer Berlinale-Pressekonferenz die selbstlose Hilfsbereitschaft der Ärmsten an, die im Film thematisiert wird. Die dänisch-kanadische Co-Produktion wurde auch in Kanada gedreht, wo die Regisseurin diese Hilfsbereitschaft kennengelernt hatte: "Das ist so beeindruckend, dass es sich lohnt, einmal einen Film darüber zu machen", sagte sie.

Der Schauspieler Bill Nighy, der die Nebenrolle eines verpeilten Hoteldirektors spielt, betonte die politische Dimension: "Es geht nicht um Ideologie", sagte er. "Gruppen werden aufgerufen, Position gegeneinander zu beziehen. Menschen kommen miteinander aus, wenn sie nicht manipuliert werde. Und das ist ein wunderschönes Beispiel in dem Film."

Berlinale: Tag eins Anke Engelke und Max Raabe eröffneten die Berlinale gemeinsam mit Direktor Dieter Kosslick. Rund 400 Filme werden bis zum 17. Februar gezeigt. (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Die Schauspielerin Juliette Binoche leitet dieses Jahr die Berlinale-Jury. (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Über den roten Teppich spazierte der britische Schauspieler Bill Nighy. Er spielt in "The Kindness of Strangers" die Nebenrolle eines verpeilten Hoteldirektors. (c) AP (Michael Sohn) Das deutsche Model Toni Garn posierte für die Fotografen. (c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL (JOHN MACDOUGALL) Veronica Ferres (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Andrea Riseborough (c) AP (Michael Sohn) Iris Berben (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) ... klicken Sie sich durch die Bilder! (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL (JOHN MACDOUGALL) (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) AP (Michael Sohn) (c) AP (Michael Sohn) (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL (JOHN MACDOUGALL) 1/18