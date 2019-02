In „Germany’s Next Topmodel“ überlässt Heidi Klum aber heute (ProSieben, 20.15 Uhr) nichts dem Zufall und macht Thomas Gottschalk zum Juror.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heidi Klum und ihre Schützlinge der 14. Staffel. © ProSieben/Richard Hübner

Das Bild lässt nur wenige Fragen offen. An einer langen Tafel nehmen die Kandidaten der 14. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) Platz und strecken pflichtgetreu die winkenden Arme in die Luft. Eine Art letztes Abendmahl für TV-Promotion-Zwecke, freilich ohne zentralperspektivischem Da Vinci-Fluchtpunkt; dafür mit einer klaren Botschaft, wer im Mittelpunkt des Arrangements steht: Heidi Klum, im Schneidersitz am Festtisch sitzend, scheint mit ausgestreckten Armen die ganze Welt zur Umarmung aufzufordern. Und in der Regel bekommt die 45-Jährige, was sie möchte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.