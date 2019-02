Facebook

Nach 16 Jahren wird 3sat neu eingekleidet © KK



Als das Gegenteil von McDonald's wurde 3sat einmal in einem Porträt beschrieben: Alle finden den Sender toll, aber nur wenige konsumieren ihn. Das Fernsehkleinod will sich deswegen nicht neu erfinden, aber immerhin stilistisch weiterentwickeln: Das gemeinsam von ZDF, ORF, SRG und ARD verantwortete Kultur- und Wissenschaftsprogramm wird nach 16 Jahren neu eingekleidet. Im Mittelpunkt des veränderten Erscheinungsbildes steht ein neues, von einer Münchner Agentur entwickeltes Logo: Der 3er wird zergliedert, eine eigens entwickelte Schrift ersetzt die bisherige. Was bleibt, ist die zentrale Senderfarbe (Rot) und der langjährige Slogan des Senders: „anders fernsehen“.

35 Jahre auf dem Buckel

Im Verhältnis zum gerne als hip und avantgardistisch wahrgenommenen Kultursender Arte kann das Image von 3sat, dem 1984 gegründeten öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsprojekt (Österreich, Deutschland, Schweiz), als ein wenig angestaubt beschrieben werden. Was sich nicht unbedingt an den Einschaltquoten zeigt. Mit dem neuen Markenauftritt, der ersten Erneuerung seit 2004, soll sich das ändern: „Unser Anliegen im Kreis der 3sat-Partner war es, die Marke zu modernisieren und gleichzeitig die Wiedererkennbarkeit von 3sat sicherzustellen“, erläutert Petra Gruber, Koordinatorin des ORF für 3sat. „Das neue 3sat-Design ist eine evolutionäre Fortentwicklung. Es soll durch eine intelligente und unverwechselbare Inszenierung den Markenkern von 3sat neu visualisieren“, erklärt dazu ZDF-Marketing-Chef Thomas Grimm. Die Identität soll erhalten und zugleich neues Publikum - zusätzlich zu den 1,6 Prozent Marktanteil des Senders im Vorjahr - angesprochen werden.

Der Mix bleibt

Am inhaltlichen Mix ändert sich durch die Markenneupositionierung vorerst nichts: In den kommenden Wochen setzt 3sat mit der gewohnten Mischung aus Dokumentationen, Magazinen, Feuilleton und Natur auf Bewährtes. Der Höhepunkt der kommenden Wochen ist die Doku „Liken, daten, löschen“ über die Liebessuche im Smartphone-Zeitalter (13. 2., 20.15 Uhr). Ebenfalls neu ist die Dokumentation „Atelier de conversation“ über einen Sprachtreffpunkt im Centre Pompidou in Paris (18. 2., 22.25 Uhr). „Die Lawine: Ungezähmte Kraft des Schnees“ nimmt die Lawinenkatastrophe in Galtür vor 20 Jahren zum Anlass, um die Entwicklungen in der Lawinensicherheit zu beleuchten (20. 2., 21.05 Uhr).