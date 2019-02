Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dynasties - Der Clan der Tiere. Tiger © (c) ORF (Theo Webb)

Was braucht es, das gute Leben? Was führt uns Glücksritter ans Ziel unseres Daseins? Auf diese Fragen gab die fünfteilige „Dynasties“-Reihe am Sendeplatz von Universum keine Antworten. Jedenfalls nicht für den Menschen oder nicht direkt. Für indische Königstiger weiß die letzte Episode zu berichten: Frisches Wasser, Schatten und dazu eine weite Lichtung mit reichlich Beute braucht es zum Glück. Spoiler: Antilopen und Pfaue sind von diesem Glückskonzept wenig begeistert, denn: „Der Durst der einen stillt den Hunger der anderen“. Auch wenn einem „Universum“ seit der Kindheit in der Fernseh-DNA steckt, bleibt die Logik des Fressen-Gefressenwerdens eine bittere. Ungleich bitterer ist freilich der Schwund des Tiger-Lebensraums, der offenbar nicht in Einklang zu bringen ist mit dem menschlichen Glückshorizont.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.