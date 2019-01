Facebook

Bianca-Olivia (24) aus Kärnten hat bereits Model-Erfahrung. Jetzt tritt sie bei GNTM an

"Es würde mich freuen, wenn es klappt, wirklich vom Modeln leben zu können." Mit diesem Ziel vor Augen startet die gebürtige Kärntnerin Bianca-Olivia in die 14. Staffel der Casting-Show Germany's Next Topmodel (GTNM), die ab 7. Februar auf Pro Sieben ausgestrahlt wird. Und die Wahl-Wienerin hat damit bereits Erfahrung. Im Jahr 2015 nahm sie bereits am Österreichischen Pendant der Casting Show Austria's Next Topmodel teil. Jetzt will Bianca-Olivia, die auch als Moderatorin bei Oe24 Erfahrungen vor der Kamera gesammelt hat, bei Supermodel Heidi Klum und ihrer heuer völlig neuen Jury punkten.