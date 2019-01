Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Szene aus "Shutter Island" © KK

Aus guten Büchern werden gute Filme. Leider überhaupt nicht wahr. Die Macht des geschriebenen (und gelesenen) Wortes ist noch immer konkurrenzlos, die auf die Leinwand gehievte Story wirkt im Vergleich dazu oft kraft- und phantasielos und – trotz millionenschwerer – Technik eindimensional. Irgendwie tröstlich, dass die wahren Abenteuer noch immer zwischen zwei Buchdeckeln oder – wenn es sein muss – im E-Reader lauern.



Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel, und die Ausnahme heißt in diesem Fall „Shutter Island“. Dieser grandiose Streifen von Altmeister Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Ben Kingsley in den Hauptrollen hat keinen doppelten Boden, sondern drei und mehr Tiefenschichten. Am Ende werden Sie, versprochen!, zwischen Verwirrung und Spannung hin- und hertaumeln. Dieser Film ist schlicht zum Fürchten gut.



Das Buch dazu stammt ebenfalls von einem Großmeister, er heißt Dennis Lehane. Von ihm stammen auch die Roman-Vorlagen für die ebenfalls meisterhaften Verfilmungen von „Mystic River“ und „Gone Baby Gone“. Der einzige Wermutstropfen: Nicht alle Bücher von Lehane wurden verfilmt. Aber da gibt es eine grandiose Notlösung.



Erraten: Lesen!

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.