In Israel findet der Bewerb nach dem Sieg von Netta Barzilai mit "Toy" 2018 nun bereits zum dritten Mal statt © APA/AFP/GIDEON MARKOWICZ

Österreich muss im 2. Halbfinale des 64. Eurovision Song Contest am 16. Mai in Tel Aviv um ein Finalticket für den 18. Mai kämpfen. In diesem Semifinale sind auch: Albanien - Armenien - Aserbaidschan - Dänemark - Irland - Kroatien - Lettland - Litauen - Malta - Mazedonien - Moldau - Niederlande - Norwegen - Rumänien - Russland - Schweden und die Schweiz. Auf der ersten ESC-Bühne muss sich Österreich also zunächst mit 17 weiteren Nationen um eines der zehn Finaltickets messen, wobei die genaue Startreihenfolge traditionell erst später nach dramaturgischen Gesichtspunkten bestimmt wird. Fix ist nur: Österreich kommt in der ersten Hälfte des Halbfinales dran. Das wurde ausgelost.

Fix für das Finale am 18. Mai qualifiziert sind die fünf großen Geldgeber sowie der Gastgeber: Deutschland - Frankreich - Großbritannien - Italien - Spanien und Israel. Insgesamt sind 42 Länder am Start - um eine Nation weniger als zuletzt in Lissabon.

Wer für Österreich nach Tel Aviv fährt, lesen Sie hier am 29. Jänner parallel zum Ö3-Wecker. Der Song wird allerdings noch nicht öffentlich aufgeführt.