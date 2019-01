Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Unser Fokus liegt aktuell auf dem Hauptabend": ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk © APA/HERBERT PFARRHOFER

Ihnen eilt ein Ruf als Serien-Junkie voraus. Was sind Ihre aktuellen Top 3 auf dem internationalen Markt?

Katharina Schenk: Erstens: Für Freunde des schrägen nordischen Humors empfehle ich die Wikinger-Comedy „Norsemen“ des norwegischen Rundfunks. Zweitens: Die Miniserie „A Very English Scandal“ der BBC nach einer wahren Geschichte. Hugh Grant spielt einen Abgeordneten, der von seinem Lover erpresst wird. Drittens: „Wanderlust“ erzählt von einem Ehepaar, das seine Ehe für andere öffnet. Man lernt die Figuren wunderbar in all ihren Schattierungen kennen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.