Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mordkommission Dortmund: Martina Bönisch (Anna Schudt), Jan Pawlak (Rick Okon), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Peter Faber (Jörg Hartmann) © (c) WDR/Thomas Kost

Seit sie nicht mehr unten sind, sind sie nur noch unten. Weil ihre Zeche schließt, stehen die Pott-Bergleute auf der Straße und die einst so eingeschworene Gemeinschaft zerbricht in Rausch, Wut und Lethargie. Jahrelang wurde malocht, sind es in den trostlosen Kneipen nur noch die Tschicks, die an Schlote erinnern und die Lunge malträtieren. Ein

persönlicher Horror, dem die Kumpel bloß durch eine andere Form des Horrors entkommen können: Am Gelände der Zeche soll ein Freizeitpark mit Geisterbahn entstehen – dafür wird noch Personal gesucht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.