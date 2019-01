Facebook

In der Zone muss man in erster Linie überleben © Arte France

Worüber auch immer gerade politisch debattiert wird – man kann sich sicher sein, die passende Serie dazu, die gibt es schon. Wer sich dem Thema Arbeit und Arbeitslosigkeit auf die brutale, dystopische Art nähern will, kommt an der Serie „Trepalium“ auf Amazon Prime nicht vorbei. Eine namenlose Stadt am Ende des 21. Jahrhunderts: Arbeit ist Mangelware, die Arbeitslosigkeit steigt auf über 80 Prozent. Die politische Elite macht einen Radikalschnitt. Da wird nicht mehr verklausuliert und angedeutet, sondern Fakten geschaffen: Man trennt die Stadt durch eine Mauer und sperrt die Arbeitslosen in ein Ghetto. Wer dort haust und dahinvegetiert, der ist wertlos und wird auch so genannt. Die 20 Prozent, die noch arbeiten, die rennen um ihr Leiberl, denn wer sein Pensum nicht schafft, der muss in die Zone wechseln.

In der Zone, da wächst der Widerstand, während sich die Leistungsträger in klinischen Wohnhäusern mit Tabletten ans Limit pushen. Arbeit als Sinnstiftung? Wer braucht das? In der Zone hat man mangels Werktätigkeit noch Zeit, um über den Sinn von Arbeit zu philosophieren. Und was dort an Fragen rauskommt, das taugt ziemlich sicher auch für das Jahr 2019: „Ist es notwendig zu arbeiten, um das Recht zu haben, jemand zu sein?“

