Das Team des Atus Bärnbach feierte in Italien Saisonabschluss - und schaffte es prompt ins deutsche Privatfernsehen © KK

Bereits Tradition hat die Saisonabschlussreise der Mannschaft des Atus Bärnbach. So auch am 21. Juni 2018, als die 22-köpfige Reisegruppe in Richtung Lignano aufgebrochen ist. Noch bevor die Weststeirer in dem Urlaubsort angekommen sind, hat die Reise ihren ersten Höhepunkt erreicht. Denn auf einer Raststation in Norditalien sind die mit roten Hawaii-Hemden bekleideten Spieler unbewusst in Aufnahmen für die TV-Serie „Trucker Babes“, die im deutschen Privatsender Kabel 1 ausgestrahlt wird, geplatzt.

