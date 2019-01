Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Szene aus dem TV-Dreiteiler "Maximilian" © ORF

Am Samstag jährt sich der Todestag von Kaiser Maximilian I. zum 500. Mal. Grund genug, Andreas Prochaskas Historiendrama aus dem Jahr 2017 noch einmal auszustrahlen. Heute ist der zweite Teil zu sehen, am Samstag das Finale.



Maximilian war eine vielschichtige historische Figur. Er trug den Beinamen „der letzte Ritter“, sein Wahlspruch lautete „Per tot discrimina rerum“ – Durch so viele Gefahren. Ein Satz, der gut zum turbulenten Leben des legendären Habsburgers passte.



Der Dreiteiler um das „Spiel von Macht und Liebe“, so der zugkräftige Untertitel, hatte bei der Erstausstrahlung ausgezeichnete Quoten. Während das breite TV-Publikum zufrieden war mit der bildgewaltigen, hervorragend besetzten (Tobias Moretti, Johannes Krisch, Erwin Steinhauer) Trilogie, rümpfte das Fachpublikum – die Historiker – verächtlich die Nasen. Der Vorwurf: Prochaska würde sich kilometerweit von den historischen Fakten entfernen.



Die Kritiker haben Recht, aber sie verwechseln vielleicht Geschichtsunterricht mit TV-Entertainment. Die Menschen lieben Geschichten, die Geschichte dahinter darf ruhig etwas unscharf sein. Und außerdem: Die TV-Verantwortlichen rittern um Einschaltquoten – nicht um Jahreszahlen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.