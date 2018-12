Fall Relotius"Spiegel"-Fake-Reporter meldet sich zu Wort

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der "Spiegel" machte die Affäre öffentlich © (c) APA/AFP/JOHANNES EISELE

Der Journalist Claas Relotius (33) soll nicht nur in seinen Reportagen Dinge geschrieben haben, die nie geschehen sind oder Menschen zitiert haben, mit denen er nie gesprochen hat. Der "Spiegel", für den der mehrfach preisgekrönte Journalist Reportagen ganz oder teilweise gefälscht hat, hat ihm zuletzt auch vorgeworfen, Spendengelder veruntreut zu haben. Von einem privaten E-Mail-Konto aus soll er Spendenrufe verschickt haben, um angeblichen syrischen Waisenkindern zu helfen, die in der Türkei auf der Straße leben würden. Das Geld sollte auf sein privates Bankkonto überwiesen werden.

Nun meldete Relotius sich über seinen Anwalt erstmals zu Wort. Er habe das Geld nicht in die eigene Tasche gesteckt, sondern gespendet. „Tatsächlich hat unser Mandant den bis dahin auf seinem Konto eingegangenen Spendenbetrag von insgesamt über 7000 Euro aus eigenen Mitteln auf 9000 Euro aufgestockt und (...) an die Diakonie Katastrophenhilfe (...) überwiesen“, zitiert die "Welt" aus dem Schreiben. Das Geld sei an ein Projekt zur Unterstützung von Flüchtlingskindern gegangen. "Unser Mandant entschuldigt sich hiermit ausdrücklich bei allen hilfsbereiten Spendern, die sich in ihrer Intention, an die von ihm geschilderten syrischen Geschwister zu spenden, getäuscht fühlen müssen", teilte die Kanzlei mit. Er werde allen Spendern ihr Geld vollständig zurückerstatten. Die Diakonie Katastrophenhilfe bestätigte, 2016 das Geld von Relotius erhalten zu haben.

Laut "Welt" hat Relotius in dem Anwaltsschreiben auch zugegeben, „über mehrere hinweg vielfach Fakten falsch dargestellt, verfälscht und hinzuerfunden" zu haben. Das bedauere er zutiefst.

Einen Kommentar von Hubert Patterer zur Affäre lesen Sie hier.