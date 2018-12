Facebook

"Kevin - allein zu Haus" soll eine Kifferkomödie werden © KK

Ob diese Version so kinderfreundlich wird wie das Original? "Kevin - allein zu Haus" erzählte 1990 die Geschichte eines smarten Buben, gespielt vom damaligen Kinderstar Macaulay Culkin, der im Weihnachtsurlaub von den Eltern daheim vergessen wird und den Familiensitz trickreich gegen Einbrecher verteidigt.

Dem Film, der im Originaltitel "Home Alone" heißt, soll jetzt eine neue Version nachfolgen: "Stoned Alone" dürfte eine nicht ganz so jugendfreie Neuauflage werden. Angeblich geht es um einen antriebslosen Kiffer, der sein Flugzeug in den Skiurlaub mit Freunden versäumt und beschließt, die Ferien dann eben stoned im Eigenheim zu verbringen. Während er sich ein Tütchen nach dem anderen anzündet, glaubt er Einbrecher wahrzunehmen - und beginnt, ganz nach dem Vorbild von Kevin, schräge Maßnahmen gegen die Eindringlinge zu treffen.

Sensationell: Ein echter Hollywood-A-Lister ist in das Projekt involviert: Ryan Reynolds ("Deadpool") produziert die Komödie, bei der Augustine Frizzell Regie führen soll, meldet das deutsche Portal "Moviepilot".

Noch ist der Film im Vorbereitungsstadium. Ob der Hauptdarsteller des Originals, Macaulay Culkin, auch in das Projekt involviert ist, ist laut dem amerikanischen Kinodienst "Movieweb" noch ungewiss. Fest steht: Er ist nach jahrelanger Absenz wieder im Business, hat mit Regisseur und Co-Star Seth Green soeben die Komödie "Changeland" abgedreht. Mit mittlerweile 38 hätte Culkin jedenfalls das richtige Alter für die Rolle in "Stoned Alone". Und das richtige Auftreten bestimmt auch.

Macaulay Culkin in einem Spoof-Video vor zwei Jahren: als Stoner wäre er in diesem Aufzug jedenfalls glaubwürdig © KK/Youtube