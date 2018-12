Facebook

Fälschungsskandal beim Spiegel © APA/EPA/DANIEL BOCKWOLDT (DANIEL BOCKWOLDT)

Große, tief gehende Reportagen mit viel Emotion und Hintergrundwissen, dafür war der Spiegel-Reporter Claas Relotius bekannt. Doch nach internen Recherchen sind bei seiner letzten Reportage erste Zweifel aufgetaucht. Nach und nach wurde klar, dass Relotius in zumindest 14 von rund 60 Reportagen Protagonisten nie getroffen hat, ganze Passagen, Dialoge und Zitate erfunden haben soll. Der Spiegel selbst hat den Skandal und seine Aufarbeitung öffentlich gemacht.

Wie der Spiegel in seiner Aufarbeitung schreibt, hat Relotius vor drei Wochen noch den Deutschen Reporterpreis 2018 erhalten. Kurz davor hat der Reporter jedoch eine Mail erhalten, die maßgeblich zum Auffliegen des Skandals beigetragen hat: Seine letzte Reportage handelte unter anderem von einer Bürgerwehr in Arizona, die entlang des mexikanischen Grenzstreifens im Einsatz ist. Die Absenderin der Mail entpuppte sich als Pressesprecherin der Gruppe, deren Protagonisten in der Reportage zwar vorkamen, aber Relotius selbst war gar nie vor Ort.

In der Zwischenzeit ist auch der Co-Autor der Geschichte, Juan Moreno, Claas Relotius auf der Spur. Seine Recherchen gegen Relotius muss er jedoch, wie der Spiegel in seiner Aufarbeitung zugibt, auf eigene Faust machen, denn zu Beginn glaubt ihm die Redaktion offenbar nicht, wie das Magazin selbst schreibt: "Es wird im SPIEGEL noch Ende November, Anfang Dezember für möglich gehalten, dass Moreno in diesem Spiel der eigentliche Halunke ist und Relotius das Opfer einer üblen Verleumdung." Die Wahrheit kommt final ans Licht, als Relotius dem Druck nicht mehr standhält und seinen Betrug gegenüber der Spiegel-Redaktion zugibt.

Der Spiegel hat eine umfangreiche Aufklärung angekündigt, auch, weil Relotius für mehrere deutsche Zeitungen und Magazin, darunter "Cicero", "taz", "SZ Magazin" und "Frankfurter Allgemeine Zeitung" geschrieben hat.