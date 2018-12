Nach „Der Tote am Teich“ ist es in dieser zweiten ORF-Landkrimi-Saison „Der Tote im See“, der Josef Hader, Maria Hofstätter und Miriam Fussenegger zurück ins oberösterreichische Mühlviertel holt.

Josef Hader und Erni Mangold im neuen "Landkrimi aus Obserösterreich". © (c) ORF (Felipe Kolm)

In der Vorwoche wurde die Landkrimi-Saison mit Tobias Moretti ("Achterbahn") eröffnet, am 19. Dezember geht sie mit Josef Hader, Maria Hofstätter und Kurzzeit-Buhlschaft Miriam Fussenegger in die nächste Runde. Vorgänger "Der Tote am Teich" war die erfolgreichste Episode der ersten Landkrimi-Runde - nur "Steirerkind" im Jänner war aus quotensicht erfolgreicher. Nachfolger "Der Tote im See" (ORF eins, 20.15 Uhr) soll, mit gleichbleibendem Personal, an den Erfolg anschließen.

