Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

NDR-Premiere: Gernot Haas als Udo Lindenberg mit Uschi Glas © ELENA ZAUCKE

Der NDR testet heute und am 21. Dezember kurz nach Mitternacht „Klamke – Die Kiosk Comedy“: Bei Erfolg geht das Format mit Uschi Glas als Promi-Psychotherapeutin in Serie. Den Hauptpart hat der steirische Kabarettist Gernot Haas, der in viele Rollen schlüpft. Wie etwa in die von Altrocker Udo Lindenberg oder die von Horst Lichter.

Der NDR beschreibt die 30-minütigen Testfolgen so: Im Mittelpunkt steht Urgestein Heide Klamke, ein norddeutsches Original mit einem stets offenen Ohr für ihre Kunden und dem Herz auf der Zunge. Um sie herum kreisen lustige, herrlich schräge Figuren. Heide Klamke und fast all diese Figuren werden in aufwendiger Maske gespielt vom österreichischen Komiker Gernot Haas. In der Rolle der Promi-Psychologin Monika von Romberg ist Uschi Glas zu sehen, wohlgemerkt die echte! Neben dem lustigen Alltagsleben im Kiosk zeigt das neue Comedyformat auch skurrile Straßenumfragen und mit versteckter Kamera gedrehte Einspielfilme, die am Ende der Sendung aufgelöst werden.

Einen Gastauftritt hat Barbara Schöneberger - als sie selbst.

Der steirische Mime und Komiker Gernot Haas Foto © ZAUCKE

Haas ist übrigens als Verwandlungskünstler am 28. Dezember mit einem X-Mas-Special seines aktuellen Programms um 19.30 Uhr zu Gast im Kunsthaus Weiz. Nach „Esoderrisch – Zum Totlachen und Reinkarnieren" mit mehr als 100.000 Besuchern tourt er nun mit seiner Comedy „!!!ZUSATZ:VORSTELLUNGEN!!!". Im Mittelpunkt des Abends steht die Figur des pöbelnden Künstlermanagers Kai Uwe Detlevsen, der zu einem Casting der Extraklasse bittet, das am Ende auch sein eigenes Leben verändern wird.

Gernot Haas in der Maske: Er verwandelt sich zu Horst Lichter Foto © ZAMCKE