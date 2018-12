Stefan Pohl (37) spielt sich im neuen, packenden Landkrimi "Achterbahn" (ORF eins, 20.15 Uhr) endgültig in die erste Reihe. Als junger Polizist, der aus dem Ländle nach Wien versetzt wird, bietet er Tobias Moretti die Stirn.

Tobias Moretti (Josef "Seff" Vilser) und Stefan Pohl (Beiwagerl Matthias Tschofen) im Wiener Landkrimi © ORF

Beim prämierten Dreiteiler „Maximilian“ von Andreas Prochaska hatte er zwar auch eine wichtige Rolle als Wolf von Polheim, doch mit dem heutigen Landkrimi spielt sich Stefan Pohl endgültig in die erste Reihe – muss er sich doch in diesem brutalen Krimi neben Tobias Moretti behaupten. Die beiden bilden in „Achterbahn“ ein kongeniales Duo, das für weitere Fälle genügend Potenzial böte. „Die Zusammenarbeit verlief auf Augenhöhe. Sehr konzentriert. Und auch fordernd im Spiel. Dem Konter zu geben, macht Spaß“, erzählt Pohl über den Dreh.

