''Voice of Germany''Sensationell: Jessica Schaffler steht im "Voice"-Finale

Jessica Schaffler © Pro7sat1

In der Castingshow "The Voice of Germany" singen am Sonntagabend im Halbfinale zwölf Kandidaten um die vier Finalplätze. Darunter zwei Österreicher: Matthias Nebel aus Frauental und Jessica Schaffler aus Mortantsch.