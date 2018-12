Facebook

Ina Regen auf dem heißen Stuhl im Quizstudio © ORF

Als Vorgeschmack zwei Fragen, die Armin Assinger morgen Abend stellt:

Im Herbst wurde in Wien eine Debatte entfacht, wonach Mieter das Recht hätten auf ... A) lautlose Klingeln; B) papierlose Postkästen;

C) namenlose Türschilder; D) scheibenlose Fenster.



Wenn Kaiser Franz Joseph morgens vom Fenster aus die Wachablöse verfolgte, trug er seinen Morgenmantel, genannt ... A) Buonanottl;

B) Dobryvecerl; C) Bonjourl; D) Adiósl.



Bei den Promi-Specials der „Millionenshow“ geht der Fragebaum pro Kandidat bis 75.000 Euro. In den Dienst der guten Sache stellen sich diesmal (ORF 2, 20.15 Uhr) Ina Regen, Rebecca Horner, Thomas Mraz und Christian Tramitz. Wir waren bei der Aufzeichnung dabei:

Unter Nina Proll alias Nicoletta hat er in der letzten Staffel der „Vorstadtweiber“ gelitten und saß für sie sogar in Untersuchungshaft: Thomas Mraz wurde als schusseliger Jörg Pudschedl einem Millionenpublikum bekannt, morgen darf ihn Armin Assinger etwas quälen, ist der Quizmaster doch kein großer Fan der Serie. Läuft sie parallel auf ORF eins, nimmt sie der „Millionenshow“ nämlich etwas Publikum weg (im Herbst 2019 ist es mit Staffel vier wieder so weit).

Mraz (43) fürchtete sich bei der Aufzeichnung vor naturwissenschaftlichen Fragen, verriet aber im Gespräch mit der Kleinen Zeitung seine Zukunft bei den „Vorstadtweibern“: „Er tritt wieder in den Polizeidienst ein und bekommt mit Ruth Brauer eine neue Kollegin, die ihm sehr gut gefällt. Und es wird in der Vorstadt auch wieder gestorben!“ Zu seinem TV-Image sagt er mit einem Schmunzeln: „Es hat sich eben so ergeben, dass ich gerne als Sohn besetzt werde, der nicht zu den erfolgreichsten und geschicktesten Söhnen gehört.“

Assinger mit Ina Regen, und Christian Tramitz, Rebecca Horner und Thomas Mraz Foto © ORF

Seinen Kollegen Christian Tramitz bezeichnet Mraz als „graue Eminenz“: Der Mime, ab Jänner 2019 in der ARD als „Hubert ohne Staller“ auf Verbrecherjagd (sieben Jahre lang hieß die beliebte bayrische Serie „Hubert und Staller“), wird natürlich noch immer nach dem „Schuh des Manitu“ gefragt und grinst: „Für eine Fortsetzung warten wir so lange, bis keiner von uns mehr auf ein Pferd steigen kann!“ In Österreich ist die Westernparodie der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten (vor „Titanic“). Tramitz macht den Fans dennoch Hoffnung: „Bully Herbig, Rick Kavanian und ich sind ja nach wie vor eng befreundet, haben einen Stammtisch. Gut möglich, dass wir wieder gemeinsam einen Film machen. Ein Drama über drei abgehalfterte Komödianten oder doch eine Fortsetzung von ,Manitu‘ – auf eine völlig andere Art. Wenn man fast 20 Jahre wartet, wird das wieder interessant.“

Gerade noch ins Quizstudio nach Köln durfte Rebecca Horner fliegen (sie war bei der Aufzeichnung in der 34. Woche). Es könnte also ein Christkind werden. Horner kennt die Kameras seit der Kindheit (drehte Mitte der 1990er-Jahre Komödien mit Otto Schenk) und ist Solotänzerin an der Staatsoper. Komplettiert wird das Kleeblatt mit Sängerin Ina Regen, deren Debütalbum „Klee“ Platz eins in Österreich erreicht hat.

