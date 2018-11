Fünf Teilnehmer stehen fest"Dancing Stars 2019" mit Stefan Petzner und Box-Weltmeisterin

Facebook

Fünf der neuen Dancing Stars: Petzner, Leutgeb, Wesner, Mugiraneza und Schottenberg © ORF

Am Freitag, dem 15. März, heißt es Bühne frei für die "Dancing Stars". In der zwölften Staffel des ORF-eins-Events wagen neun Prominente gemeinsam mit ihren Profipartnerinnen und -partnern den Schritt aufs Tanzparkett. Mit dabei ist der frühere BZÖ-Politiker und Haider-Gefährte Stefan Petzner, der im Ballroom ein Tänzchen wagen wird. Ebenso fix dabei: Schauspieler Martin Leutgeb, der sich bei den Vorbereitungen zur elften Staffel verletzte und daher nicht dabei sein konnte. Auch Ex-Skiläuferin Elisabeth "Lizz" Görgl soll das Tanzbein schwingen. Während die Teilnahme von Görgl noch nicht offiziell bestätigt worden ist, gab der ORF neben Petzner nun drei weitere neue Tänzer bekannt. Fix mit dabei sind auch Schauspieler und Theaterprinzipal Michael Schottenberg, Box-Weltmeisterin Nicole Wesner und Kabarettist Soso Mugiraneza.

Die neue Staffel bringt einige Änderungen mit sich: So werden diesmal nur neun Kandidaten darum tanzen, wer dem Moderator Martin Ferdiny als "Dancing Star" nachfolgen darf. Die Entscheidung fällt im Finale am 10. Mai 2019. Bei der Moderation ändert sich nichts: Der ORF setzt weiterhin auf das Duo Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger.

Die Statements der Teilnehmer:

Michael Schottenberg: "Noch weiß ich nicht, worauf ich mich da eingelassen habe - ich glaube, dass es ums Tanzen geht und das ist einmal etwas, das ich gar nicht kann. Ich kann mich zu Musik bewegen und habe viel inszeniert, was mit Musik zu tun hat, aber dass ich da mal selber als Tänzer auf der Bühne stehe, hätte ich mir in meinem Leben nicht gedacht. Tanz kann ich keinen, den Wiener Walzer auch nur rechts rum - so für den billigen Hausgebrauch."

Die neuen Dancing Stars: ORF-Show Der Schauspieler und ehemalige Direktor des Wiener Volkstheater: Michael Schottenberg. Er schaut schon ein wenig verzwickt ob der kommenden Aufgaben. ORF Der prominenteste Zugang zu den Tanzwütigen. Stefan Petzner, umstrittener Ex-Politiker (BZÖ) und PR-Mensch. ORF Comedian Soso Mugiraneza: "Klassischen Tanz kann ich nicht nicht. 'Dancing Stars' ist die Lieblingssendung meiner Mutter!" ORF Hat sicher die Kondition und die Schnelligkeit: Aber auch die Grazie? Box-Weltmeisterin Nicole Wesner ORF Von den "Cop Stories" zu den Tanzmäusen: Martin Leutgeb probierts auch. ORF 1/5



PR-Manager Stefan Petzner: "Ich will viele verschiedene Dinge ausprobieren, machen und erleben. Ich weiß auch, dass man für die 'Dancing Stars' körperlich und mental schon etwas drauf haben muss. Tanztechnisch bin ich ein Mensch, der wirklich bei null anfängt. So wie viele Österreicher habe ich vor der Matura einen Tanzkurs gehabt und das war's aber auch schon. Ich kenne den ein oder anderen ehemaligen Teilnehmer und habe mir vorgenommen, ein paar Erfahrungsberichte einzuholen - und den Rest lässt man am besten einfach auf sich zukommen."



Kabarettist Soso Mugiraneza: "Langsam wird mir klar, auf was ich mich da eingelassen habe und langsam merke ich, dass viel Arbeit und nicht nur Spaß dahinter steckt - aber ich freue mich sehr darauf. Früher habe ich das mal gekonnt, als ich noch in Afrika gelebt habe. Klassische Tänze kann ich gar nicht, das habe ich immer nur bei 'Dancing Stars', übrigens die Lieblingssendung meiner Mutter, gesehen. Aber gemacht habe ich das noch nie. Ich bin also einerseits nervös und andererseits freue ich mich auf die Herausforderung - ich glaube, dass es trotz harter Arbeit viel Spaß machen wird."



Schauspieler Martin Leutgeb: "Ich war sehr traurig, als das 2017 nicht geklappt hat! Und die Achillessehne hält jetzt bombenfest. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich es einmal noch wissen muss und freue mich sehr auf die Show, die für mich etwas ganz Besonderes ist. Ich habe allen Respekt vor dieser Herausforderung und genau so gehe ich auch an die Sache heran. Es hat mich beim letzten Mal schon sehr gefreut, dass man an mich gedacht hat und diesmal nehme ich die neue Chance natürlich wahr."