Der Hundeprofi Martin Rütter © Sabine Hoffmann/Kleine Zeitung

An TV-Tierserien besteht wahrlich kein Mangel. Das ist ja auch schön und gut so. Dennoch ist Vorsicht geboten. Vor allem Hunde stehen unter dem akuten Verdacht, dass sie sich beim Menschen nur einschleimen, weil sie wissen wollen, wie man Feuer macht. Dann ist für uns der Ofen aus, dann übernehmen sie. Und dann sehen diese Hunde sich genüsslich auf „Bello 2“ oder „Foxerl“ an, wie wir mühselig lernen, Pfötchen zu geben oder wild durch die Gegend gepfefferte Holzprügel zu apportieren und dafür ein getrocknetes Schweinsohr erhalten.



Vorerst ist noch alles im Lot. Speziell VOX feuert am Wochenende im Bereich der Tiersendungen aus allen Röhren. „hundkatzemaus“ heißt eine der Belanglos-Serien, bei der wieder einmal zu erfahren war, wie wir uns Katzen gegenüber verhalten müssen, um als Untermieter anerkannt und nicht vor die Tür gesetzt zu werden.



Emsig im Einsatz ist auch ein „Hundeprofi“. Wie der zu seinem Titel kam, bleibt rätselhaft. Aber bestimmt beherrscht er zehn Hundesprachen in Schrift und Ton, darunter mehrere als extrem schwierig geltende Dackel-Dialekte. Der gute Mann plaudert Dampf, seit Jahren schon. Aber er beweist, dass man auch damit Fast-Tierisches erreichen kann – er kassiert garantiert ein Schweinegeld.

