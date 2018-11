Der Kult-Auswanderer ("Goodbye Deutschland! Die Auswanderer") starb mit nur 49 Jahren in einem Krankenhaus auf Mallorca. Er soll an Lungenkrebs erkrankt gewesen sein.

Jens Büchner war auch im RTL-Dschungelcamp dabei © RTL

"Mit großem Bestürzen teilen wir mit, dass Jens Büchner nach kurzem, aber schwerem Kampf am Samstagabend friedlich eingeschlafen ist". Mit dieser kurzen Pressemitteilung wurde der Tod des beliebten Kult-Auswanderer Jens Büchner am Samstag bekannt gegeben. Er starb im Alter von 49 Jahren in einem Krankenhaus in Palma de Mallorca.

Seit 5. November soll Büchner in dem Krankenhaus in ärztlicher Behandlung gewesen sein. Laut einem bild.de-Bericht hatte der 49-Jährige stark abgenommen. Wie nun bekannt wurde, dürfte Büchner an Lungenkrebs erkrankt gewesen sein.

Mit seiner Ehefrau, Daniela (40) hatte Büchner zwei Kinder. Die Zwillinge kamen 2016 auf die Welt. Auch mit Ex Jennifer Matthias (31) hatte Büchner einen gemeinsamen Sohn, Leon (8).

Erst vor vier Tagen hatte Daniela in einem Instagram-Posting ihre Sorge über den Gesundheitszustand ihres Mannes zum Ausdruck gebracht.

Büchner ließ sein Leben als Auswanderer ("Goodbye Deutschland! Die Auswanderer") seit 2011 vom TV-Sender Vox mitfilmen.