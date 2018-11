Facebook

Ich kann es (noch!) nicht beweisen, aber ich hege folgenden dringenden Verdacht, der sich immer mehr verdichtet: Die bösen Geschäftsmenschen von Netflix, Sky, Amazon Prime & Co. haben eine heimtückische Methode entwickelt, mit der sie das willfährige Streaming-Publikum buchstäblich an die Bildschirme fesseln und dadurch serienweise in die Abhängigkeit führen. Ich vermute, dass es technisch so funktioniert: Eine geruchlose, aber hochwirksame Substanz wird aus den Endgeräten gesprüht, der nichts ahnende Konsument atmet den verführerischen Dampf ein – und fertig ist der Glotz-Junkie.



Ich fürchte, ich weiß nur allzu gut, wovon ich spreche. Die Serie „Beat“, in der es um einen Musikfreak und Technoclub-Promoter geht, der vom deutschen Geheimdienst angeheuert wird, ist ein dermaßen gut gemachter Kracher, dass man nur sehr schwer von der (Platten-)Nadel loskommt. Unterlegt vom räudigen Rhythmus Berlins wird man durch Stadt und Handlung gepeitscht, eine Überraschung jagt die andere, die Schauspielerriege ist großartig, die Szenen sind schaurig-brutal-schön – kurz: Alles jut, „Beat“ lässt die Herzen höherschlagen und den Puls rasen. Das einzige Problem:



Wenn ich nur aufhören könnt!

