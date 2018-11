So wird der heutige ''Tatort''Hamburger Wettlauf mit den Wutbürgern

So wird der heutige ''Tatort''

Tatort: Treibjagd © (c) NDR/Sandra Hoever

Ein Knacken an der Haustür, ein gebrochenes Fenster oder die am Fußboden entleerten Schubladen: Im Hamburger Stadtteil Neugraben gehen die Einbrecherbanden um. Mit der Polizeiarbeit unzufrieden, schließen sich einige Bewohner im „Forum Nachbarschaftshilfe“ zusammen, einer Mischung aus Internet-Chat und Bürgerwehr. Die Frustration wird schließlich zu Hass und die Angst zu einer gefährlichen Triebfeder. Es dauert nicht lange, und die Sonderermittler Falke (Wotan Wilke Möhring) und Grosz (Franziska Weisz) bekommen es mit einem Tötungsdelikt zu tun. Und nicht nur das: Sie werden zu Opfern eines ausgewachsenen Shitstorms, der sie zu Gejagten des wütenden Mobs werden lässt. In der fünften Zusammenarbeit des Hamburger Gespanns ist der Titel Programm: „Treibjagd“ entwickelt sich zu einem Wettlauf, der insgesamt einen unprätentiösen aber spannenden Krimithriller abgibt.

Tatort: Treibjagd: Falke und Grosz als jagende Gejagte Franziska Weisz als Julia Grosz ARD Wotan Wilke Möhring (als Thorsten Falke) mit Weisz ARD ARD ARD Gauner Kolya (Tilman Pörzgen) ARD ARD ARD 1/7

Im Mittelpunkt stehen zwei Österreicher: Franziska Weisz, 38-jährige Wienerin, und Andreas Lust, 51-jähriger in Berlin lebender Burgenländer. Weisz hat vor wenigen Tagen einen anderen Krimi-Dreh abgeschlossen: Sie stand für den vierten Fall der Serie „Harter Brocken“ (Regie Moritz Führmann) vor der Kamera.

