Sie ist Teil des Erfolgsmusicals „I Am from Austria“: Elisabeth Engstler über Heimat, Bühnengefühle und ihre neuen Projekte.

Zu Besuch bei Elisabeth Engstler in der Maske des Raimund Theaters © Kleine Zeitung/Stanislav Kogiku

Mehr als 300.000 Besucher sahen das Musical „I Am from Austria“ bereits in der ersten Spielzeit. Dieser Tage steht die 300. Aufführung im Wiener Raimund Theater an. Die Kärntner Sängerin und langjährige ORF-Moderatorin Elisabeth Engstler verkörpert eine Hoteldirektorin.

