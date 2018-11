Rostocker „Polizeiruf 110“ sucht am Sonntagabend nach dem Schuldigen in einem 30 Jahre alten Mordfall. Ein Psychodrama am "Tatort"-freien Wochenende.

König (Anneke Kim Sarnau) und Bukow (Charly Hübner) mit dem Verdächtigem Guido Wachs (Peter Trabner). © (c) NDR/Christine Schroeder

Ermittlerin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) hat nach einer gerichtlich aufgebrummten Geldbuße gerade keine Lust auf die Gegenwart. Da kommt ihr ein Ausflug in die Vergangenheit recht: Vor 30 Jahren wurde ein junges Mädchen in Rostock vergewaltigt und getötet. Nicht nur die Mutter des Opfers, auch König will Gerechtigkeit und gibt sich zunächst noch selbstbewusst: „Ich erinnere an meine 100-prozentige Aufklärungsquote.“ Dafür übernimmt das Team rund um „Vergeltungspolizistin“ König – so wird sie vom Kollegen Bukow (Charly Hübner) genannt –die eine oder andere Grenzüberschreitung in Kauf.

„Für Janina“ ist weniger spektakuläre als intensive Krimikost. Dazu schafft das klug leitende Drehbuch von Eoin Moore und Anika Wangard eine Konstellation, die sich ideal in den aktuellen Schwerpunkt („Gerechtigkeit“) der ARD einfügt.

