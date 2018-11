Facebook

Walter White (Bryan Cranston, limks) und Jesse Pinkman (Aaron Paul) © RTL

Spielen Bryan Cranston und Aaron Paul wieder als Hauptdarsteller mit? Wie heißt der Film? Wird es ein Kinofilm - ein Prequel oder eine Fortsetzung? Alles noch unklar. Eine weitere Staffel wird es wohl nicht. Aber wenn die Gerüchte in mehreren Medien stimmen, wird fünf Jahre nach Serienende ein neues Kapitel der US-Erfolgsserie „Breaking Bad“ geben. Geht es nach dem Branchenmedium "Hollywood Reporter“, arbeitet „Breaking Bad“-Macher Vince Gilligan jedenfalls bereits an einem zwei Stunden langen Film um einen entführten Mann, dem die Flucht vor seinen Peinigern gelingt. Der Schöpfer der Kultserie soll als Drehbuchautor, ausführender Produzent und möglicherweise sogar als Regisseur fungieren und ab November mit den Dreharbeiten im US-Bundesstaat New Mexico beginnen.



"Breaking Bad" wurde von Gillian als Krimi-Drama-Fernsehserie konzipiert. Sie zeigt die Wandlung eines an Lungenkrebs erkrankten biederen Chemielehrers zu einem rücksichtslosen Kriminellen. Die Hauptrolle des Lehrers Walter White spielt Bryan Cranston, der im Laufe der Serienausstrahlung vier Emmys als bester Hauptdarsteller erhielt. Die Fernsehserie, die vor allem durch Drama-Elemente und schwarzen Humor geprägt ist, wurde von Sony Pictures Television für den Kabelsender AMC produziert. Sie besteht aus 62 Episoden in fünf Staffeln und wurde in den USA erstmals vom 20. Januar 2008 bis zum 29. September 2013 ausgestrahlt.