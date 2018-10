Facebook

Schiederweiher (OÖ) gewann "9 Plätze - 9 Schätze" © ORF

Zum nunmehr fünften Mal hatte der ORF diesen „Contest der Schönheiten unseres Landes“ ausgerufen; bei der Premiere 2014 hatte die Steiermark mit dem (seither überrannten) Grünen See gewonnen. Diesmal war der Körbersee in Vorarlberg Titelverteidiger.

Und Gewässer, egal wie tief, haben in dieser Heimatshow die Nase vorn: Nach der Jury-Wertung lagen Oberösterreich (62) und Tirol (61) voran, auch die Steiermark konnte sich über eine hohe Punktezahl (58) freuen. Als Promi-Juroren fungierten u. a. Ronja Forcher, Eveline Wild, Dagmar Koller, Cesár Sampson, Maria Happel und Toni Pfeffer.

In Kombination mit dem Zuschauer-Voting (per Anruf oder SMS) änderte sich nichts: Platz eins für den Schiederweiher (OÖ), Silber für den Hintersteiner See (Tirol), Bronze für das steirische Schüsserlbrunn und seinen dortigen "Kraftort". Der Begriff "Kraftort" fiel oft in der langen Hauptabendshow des ORF, bei der Song-Contest-Dritter Cesár (die Nachfolgesingle von "Nobody But You" ist seit September angekündigt) den Eindruck erweckte, nicht wirklich zu wissen, wo er denn da Platz genommen hat und wobei er mitspielen muss. Im Gegensatz zu Dagi Koller, die sichtlich ihre Freude am feschen Sitznachbarn im Jurybereich hatte ...

Der nicht sehr tiefe Schiederweiher (Rundwanderwelt Hinterstoder) ist ein Naturjuwel und Erholungsziel, eingebettet von ehrfürchtig machenden Bergen. Er ist ein durch Aufstau der Krummen Steyr künstlich angelegter See in der Polsterlücke im Stodertal. Die Ränge vier bis neun wurden nicht genannt, so gibt es keinen Verlierer.

Hintersteiner See und Walleralm waren für das Bundesland Tirol am Start: Silber! Foto © ORF

Co-Moderatorin Barbara Karlich mahnte bei ihren Einstiegen aus dem "Green Room" an einen wandelnden, allzu lauten Uhudler. Diese neun Plätze waren rückblickend diesmal im Rennen:

Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf (Burgenland)

Gamskogelhütte (Kärnten)

Höllental (Niederösterreich)

Schiederweiher (Oberösterreich)

Maria Kirchental (Salzburg)

Schüsserlbrunn (Steiermark)

Hintersteiner See und Walleralm (Tirol)

Silbertal (Vorarlberg)

Am Himmel (Wien)

Der Bundesländerabend in ORF 2 wird am Sonntag traditionell „verlängert“ – steht doch am 28. Oktober die Sendung „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ auf dem Programm. Dabei werden alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer bzw. deren Landesstudios insgesamt heuer ins Rennen geschickt haben, noch einmal vorgestellt – damit ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger kennenlernt, sondern eben alle (verborgenen) Schätze 2018.

Erschienen ist kürzlich eine Neuauflage des Buches „9 Plätze – 9 Schätze“, diesmal mit dem Untertitel „Österreichs Kostbarkeiten und landschaftliche Leckerbissen“: Mit vielen Bildern widmet es sich der Schatzsuche 2018 und zeigt noch einmal die neun Landessieger des Vorjahres.

Hat Hauptmoderator Armin Assinger eigentlich einen Lieblingsplatz? „Nein, keinen bestimmten. Ich fühle mich dort wohl, wo ich die Natur spüre, wo ich mir denke, auch wenn das jetzt kitschig klingt, da hat der Herrgott gute Arbeit gemacht. Das kann an einem See, an einem Bach oder auf der Almhütte sein, jedenfalls irgendein ruhiger, menschenleerer Ort halt“, erklärt er.

