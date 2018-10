Facebook

In der neuen ORF III-Dokureihe führt Altbundespräsident Heinz Fischer durch 100 Jahre Republik © (c) ORF

Besser als maschek kann man es nicht sagen. „Fischer Heinz – die Nummer eins“. Eine Phrase, die lange Zeit die Dienstagnacht bereicherte. Nun ist der Altbundespräsident mit eigener Stimme auf den Bildschirmen zurück. In der Dokureihe „Auf den Spuren der Republik“ führt er auf ORF III in vier Teilen charmant, kompetent und persönlich durch 100 Jahre Republik. Er nimmt in der Kreisky-Villa oder im Kontrollraum des AKWs Zwentendorf Platz, besucht das Belvedere und andere geschichtsträchtige Orte. Wenn ein Kaliber wie er den Erklärbären gibt, hört man gerne zu.

