Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jan Kuciak, Jamal Khashoggi, Daphne Caruana Galizia und Victoria Marinova. © AP (2), AFP (2)

Was die arabische Welt am meisten braucht, ist freie Meinungsäußerung“, titulierte Jamal Khashoggi seine letzte Kolumne, die vor einigen Tagen in der „Washington Post“ erschien. Der allem Anschein nach in der Saudischen Botschaft in Istanbul getötete Journalist beklagte in dem Text die rigide Informationszensur und eine „Version des Eisernen Vorhangs“, den Saudi Arabien aufgezogen hat. Auch die fehlenden Gegenreaktionen der Staatengemeinschaft werden kritisiert. Ein Plädoyer für die Freiheit, „eine Freiheit, für die er anscheinend sein Leben gegeben hat“, schrieb die Redakteurin Karen Attiah ergänzend in der „Post“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.