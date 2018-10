Maite Kelly war mit ihrem letzten Album „Sieben Leben für dich“ eineinhalb Jahre in den Charts. Bei Florian Silbereisen stellt sie heute um 20.15 Uhr in ORF 2 den Nachfolger vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sängerin Maite Kelly © AP

Dem Schlager wurde oft vorgeworfen, er besinge nur die heile Welt. Sind Sie Vertreterin einer neuen Generation?

MAITE KELLY: Ich komme von der Folklore. Die ist dramatisch. „Griechischer Wein“ ist Folklore. Ich bin in Spanien und in ganz Europa aufgewachsen und habe die Folklore gelebt. Wir wurden oft in TV-Shows eingeladen, wo ich die großen Persönlichkeiten des Schlagers kennenlernen durfte. Die hatten alle Ecken und Kanten und den Mut, über Tod, Verlust und sogar Erotik zu singen. Eine Verbindung zwischen Verstand und Herz. Und so fand ich im Schlager ein Zuhause. Deswegen gibt es bei mir auch keinen Pop-Schlager, sondern einfach Schlager-Schlager.