Tom Turbo wird 25 Jahre"Detektive, bleibt auf der Spur!"

25 Jahre Tom Turbo im ORF-Kinderprogramm © (c) ORF (Günther Pichlkostner)

Das sprechende Fahrrad feiert seinen 25. Geburtstag im ORF-Kinderprogramm. 407 Folgen "Tom Turbo" - das sind mehr als 10.500 Minuten (ohne Wiederholungen) trägt der Drahtesel-Detektiv auf seinem Buckel bzw. seinen Reifen. Seit 1993 ist Tom Turbo gemeinsam mit seinem Erfinder Thomas Brezina auf Spurensuche. Seit der ersten Folge - "Spuk im Museum" am 17. September 1993 - haben insgesamt 75 Juniordetektive geholfen, 63 Gauner zu überwältigen.



Jubiläumsprogramm im Fernsehen



Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums lässt "okidoki" am Samstag, den 20. Oktober 2018, Tom Turbo in ORF eins hochleben. Neben neun "Tom Turbo"-Folgen zum Wiedersehen gibt es spannende Informationen rund um das tollste Fahrrad der Welt und viele "Tom Turbo"-Gaststars (wie Dagmar Koller, Ingrid Thurnher, Georgij Makazaria, Mat Schuh und Christina Karnicnik, die auch in Folgen mitgewirkt haben) sowie Prominente (wie Ina Regen, Thommy Ten & Amélie van Tass, Thomas David, Robert Steiner) blicken zurück auf 25 Jahre "Tom Turbo"-Abenteuer. Und am Sonntag, dem 21. Oktober, steht dann der Film "Tom Turbo - Von 0 auf 111" auf dem Programm von ORF eins.



Thomas Brezina: "Tom Turbo erfreut und begeistert jetzt bereits mehrere Generationen. Eltern, die die Fälle selbst gelöst haben, sitzen heute mit ihren Kindern und rätseln mit. Leute in Fritz-Fantom-Kostümen tauchen bei Pop-Festivals auf, Tom-Turbo-Partys werden von Erwachsenen wie Kindern gefeiert. Es ist weltweit etwas Großartiges, wenn eine Sendung seit 25 Jahren so erfolgreich läuft. Für mich ist es die höchste Auszeichnung."