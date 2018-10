TV-Tagebuch"The Romanoffs": Wer so tut, als sei er wer, der macht bald was her

Facebook

Das Wort Herkunft klingt so altmodisch, dass es eigentlich nicht mehr ins 21. Jahrhundert passt. Zumindest sagt das der Hausverstand, aber wir alle wissen: Es ist ein Bewertungskriterium, billig und nicht umzubringen. Aber es gibt schon auch einen Stallgeruch, den würden viele mit Handkuss nehmen, weil er keine Türen schließt, sondern öffnet. Auch, weil das dazugehörige Odeur eine spezielle Mischkulanz aus viel Macht, viel Gold und viel Drama ist. „Romanow“ heißt das Zauberwort, das legendäre russische Adelsgeschlecht. „Mad Men“-Erfinder Matthew Weiner hat den Nimbus für Amazon Prime jetzt in eine Serie gegossen (zu sehen ab morgen, vorerst im englischen Original).

Acht einzelne Geschichten von und über Menschen, die Romanow-Nachfahren sind, glauben zu sein, vorgeben zu sein oder ganz sicher nie waren. Von lustig-befremdlich, bis schräg-märchenhaft legt Weiner seine filmischen Studien an. Von der arroganten Romanow-Erbin in Paris, die eine Muslima als Putzfrau bekommt („Sie hatten auch noch nie Bedienstete, Schätzchen?“), bis hin zum großen Romanow-Treffen auf einem Kreuzfahrtschiff. Was muss der Unadelige, Untadelige wieder einmal erkennen? Wer so tut, als sei er wer, der macht bald was her.

