Katastropenfall Österreich: Was tun, wenn der Strom mehrere Tage lang ausbleibt? © MAK - Fotolia

Heilsame Ernährung



Essen, was auf den Teller kommt? Diese Zeiten sind Geschichte. Immer mehr Menschen glauben, dass sie bestimmte Lebensmittel nicht mehr vertragen. Diese Dokumentation hinterfragt Ernährungsverbote und widmet sich der gesunden Kraft der Nahrung.



3SAT, 20.15 Uhr



Katastropenfall Österreich



Was tun, wenn der Strom mehrere Tage lang ausfällt und weder Mobilfunknetze, Wasserversorgung, noch Ampeln funktionieren? Im Kontext geht der Frage nach, ob Österreich auf einen solchen Ernstfall vorbereitet ist und was jeder einzelne tun kann.



Servus TV, 21.15 Uhr.



Ringlstetter



Hans Ringlstetter begrüßt heute Abend in seiner Sendung Tom Neuwirth alias Conchita. Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin spricht über ihre neue CD „From Vienna with Love".



BR, 22.00 Uhr



Die letzte Reise



Um nicht als Pflegefall zu enden, will Katharina (Christiane Hörbiger) ihrem Leben in einem Sterbehilfezentrum ein Ende setzen. Sensibler Film mit großartigen Schauspielern.



NDR, 23.30 Uhr