Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© darren whittingham - Fotolia

Knapp ein Viertel aller Menschen, die in Österreich leben, hat Migrationshintergrund. Zu diesem Ergebnis kam vor wenigen Wochen der aktuelle Integrationsbericht. In den Redaktionen der österreichischen TV-Sender ORF, Puls 4, ATV und Servus TV spiegelt sich die Pluralität der gesellschaftlichen Realität nicht wider: Woran das liegt und welche Barrieren es zu überwinden gilt, hat die Medienwissenschaftlerin Maria Stradner in einer neuen Studie der Universität Wien untersucht.

Frau Stradner, wie präsent sind Menschen mit Migrationshintergrund im österreichischen Fernsehen?

Maria Stradner: In der Studie hatten wir einen überraschend hohen Anteil an Redakteuren mit Migrationshintergrund: 12,6 Prozent der Befragten waren selbst zugewandert oder beide Elternteile stammten aus dem Ausland. Das Ergebnis hat uns durchaus überrascht, weil man grundsätzlich in der Wissenschaft von einem geringeren Anteil ausgeht, da diese Redakteure nicht oder nur wenig sichtbar in den TV-Medien sind.

Zum Buch Maria Stradner: "Unsichtbare Hürden. JournalistInnen mit Migrationshintergrund in den Redaktionen österreichischer TV-Sender." Clio Graz, 301 Seiten,

28 Euro. www.clio-graz.net

Was fanden Sie zur hierarchischen Verteilung heraus?

Drei Viertel der Befragten mit Migrationshintergrund sind als Redakteure beschäftigt, unter ihnen war aber niemand, der als Moderator beschäftigt war, und auch auf den höheren Hierarchieebenen sind sie sehr selten präsent. Wir haben also einen relativ hohen Anteil in Redaktionen, aber offenbar gelingt ihnen der Aufstieg respektive der Schritt vor die Kamera nicht.

Das Buch trägt den Titel „Unsichtbare Hürden“. Was macht die TV-Medien undurchlässig?

Das eine ist einmal sicher das Qualifikationsprofil: und zwar insofern, als migrationsspezifische Kenntnisse, wie Fremdsprachenkenntnisse oder der Zugang zu bestimmten Communitys, nicht im Qualifikationsprofil des österreichischen Journalismus integriert ist. Das heißt, diese Kompetenzen werden vielfach einfach ignoriert.

Wie sieht es mit der Sprache aus?

In den Interviews gingen die Journalisten häufig davon aus, dass die Sprache tatsächlich ein Problem darstellen könnte. Es waren unter den Befragen aber viele, die meinten, sie selbst haben einen Akzent, erlebten aber keine Schwierigkeiten, in die Redaktion hineinzukommen. Es ist also nicht ganz klar, ob die Sprachenproblematik nicht nur ein Vorurteil ist.

Maria Stradner ist Lehrbeauftragte am Studiengang "Journalismus und Public Relations der FH Joanneum. © (c) Thomas Raggam

Ist Diskriminierung ein Thema?

Was die Barrieren anlangt, schildern die Betroffenen durchaus diskriminierende Erlebnisse. Sie bezeichnen sie aber oft selbst nicht als solche – das war eine interessante Erkenntnis. Es hat zum Beispiel eine Journalistin mit iranischen Wurzeln gesagt, sie selbst habe in ihrer Laufbahn keine Barrieren erlebt. An anderer Stelle hat sie aber erzählt, dass es vonseiten des Senders zuerst Bedenken gab, sie vor der Kamera einzusetzen, weil sich das Publikum an ihrem exotischen Aussehen „sattsehen könnte“. Diese diskriminierenden Erfahrungen werden aber offenbar nicht als solche wahrgenommen. Vielleicht auch deshalb, weil man im Journalismus – einem Beruf, in dem stets Stärke gefordert ist – nicht in die Opferrolle gedrängt werden will.

Gibt es bei den österreichischen Sendern eine Sensibilität für das Thema?

Ja, die gibt es schon. Beim ORF ist es eine gewachsene Thematik, da gibt es die Public-Value- Abteilung, die durchaus Sensibilität und Wissen in dem Bereich hat. Und es gibt unter den Privatsendern auch jene wie Puls 4, die sich da auch sensibel zeigen. Was hierzulande allerdings fehlt, ist eine Strategie für Diversity Management – also ein großes Programm, wie wir es zum Beispiel vom deutschen WDR oder der britischen BBC kennen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.