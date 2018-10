Fernsehen am 5. Oktober

"Verratenes Glück" © Arte

Dingsda

Kinder erklären Erwachsenen die Welt. Oder zumindest diverse Begriffe: „Dingsda“ war eine der großen Erfolgsshows der 1980er und 90er-Jahre. Nun erlebt sie ein Revival. Mareile Höppner moderiert, in der ersten Folge sind u. a. Andrea Spatzek und Stefan Mross zu Gast.

ARD, 18.50 Uhr

Verratenes Glück

Die 24-jährige Illustratorin Alice fühlt sich gleich zu dem Makler Julien hingezogen. Nach einigem Zögern lässt er sich, obwohl eigentlich glücklich verheiratet, auf eine Affäre ein. Klug und einfühlsames Drama über die Frage: Wer ist eigentlich schuld an einem Ehebruch?

Arte, 20.15 Uhr

Ein.Blick

Eine Waschstraße in Schwechat.

Autos werden geschrubbt, Lebensgeschichten erzählt. Und im Keller wird geschossen. Einblicke in einen Ort, an dem es um die Sauberkeit geht.

ORF 2, 21.20 Uhr

24 Hours

Bei einem Banküberfall verbarrikadieren sich die Räuber mit Geiseln. Die Serie erzählt die Geschichte abwechselnd aus Sicht der Polizei, der Räuber sowie der Oper und ihrer Familien.

ZDF Neo, 21.45 Uhr