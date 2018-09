Fernsehen am 30. September

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kate Beckinsale auf der Suche nach einem vermögenden Ehemann © AP (Bernard Walsh)

Babylon Berlin

Berlin in den 1920ern. Rauschhafte Exzesse und extreme Armut, Emanzipation und Extremismus. Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) wird immer tiefer in einen Strudel aus Korruption, Prostitution und Waffenhandel hineingezogen. Preisgekrönter Serien-Event.

ORF eins, 20.15 Uhr

Macbeth

Gipfeltreffen der Opernstars: In Verdis „Macbeth“ in der Berliner Staatsoper Unter den Linden begeisterten Plácido Domingo und Anna Netrebko als Königsmörder-Paar. Harry Kupfer steuerte die stimmige Inszenierung bei, am Pult der Staatskapelle stand Daniel Barenboim.

ORF III, 20.15 Uhr

Love & Friendship

Herrliche Gesellschaftssatire nach Jane Austens Briefroman „Lady Susan“: Eine Witwe (Kate Beckinsale) ist auf der Suche nach vermögenden Ehemännern für sich und ihre Tochter.

Arte, 20.15 Uhr

Hubble - Mission Universum

Kann man die ISS Raumstationmit einem Feldstecher beobachten? Astrophotographen sind quer durch Österreich auf der Suche nach besonderen Beobachtungen am Nachthimmel.

Servus TV, 22.15 Uhr