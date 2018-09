Bundesliga im Free-TV?Medienexperte: Das steckt hinter der Schutzlisten-Initiative

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ M. Hoermandinger)

Im Kontext der rasenden Veränderungen im heutigen Medienmarkt, liest sich die 2001 entworfene Fernseh-Schutzliste reichlich antiquiert. Der Gesetzestext führt an, welche Fernsehübertragungen gesellschaftlich derart relevant sind, dass sie im frei empfangbaren Fernsehen nicht fehlen dürfen. Aufgelistet sind in erster Linie Sportereignisse und da wiederum Herren-Fußball-Bewerbe. 17 Jahre später haben Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Medienminister Gernot Blümel eine Änderung angekündigt, die ORF-Chef Alexander Wrabetz bereits seit längerem wünscht: Die Fußball Bundesliga soll zurück ins Free-TV – per Gesetzesänderung.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.