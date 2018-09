Facebook

Feiern 20 Jahre maschek: Ulricj Salamun, Robert Stachel, Peter Hörmanseder © APA/HERBERT PFARRHOFER



Seit 20 Jahren stehen Sie auf der Bühne und legen Politkern, Sportlern und anderen Prominenten satirische Sätze in die Münder. Sind die Zeiten für politische Satire gerade super?

PETER HÖRMANSEDER: Es ist eine halbsupere Zeit, weil es sehr schwierig ist, worauf man sich stürzen soll. Es gibt ein Überangebot an Irrsinn.

ULRICH SALAMUN: Grundsätzlich war es wohl nie eine schlechte Zeit für Satire in den letzten 20 Jahren. Die Leute sagen oft ‘Jetzt überholt die Satire die Realität’. So stimmt das natürlich nicht. Es gibt immer noch viel zu tun.

ROBERT STACHEL: Wenn man mit der Regierung gar nicht einverstanden ist, ist es für den Satiriker eine nicht unbedingt bessere, aber eine andere Zeit, weil man viel klarer sein kann in der Stoßrichtung der Kritik. Das ist für uns nicht relevant, weil wir immer auf gleicher Distanz zu den politisch handelnden Personen waren.

