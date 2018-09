Fernsehen am 23. September

Agatha Christie © Arte

Terra X

In die extremen Abgründe der Tiefsee führt heute „Terra X“. Erstmals ist ein Tauchboot bis in die Tiefen des Südlichen Ozeans vorgestoßen, wo Tiere zu Riesen heranwachsen. Und im Marianengraben fand man am tiefsten Punkt der Erde sogar Quallen und Seegurken.

ZDF, 19.30 Uhr

Polizeiruf 110

Eine junge Frau wird von einem nächtlichen Raser getötet. Handelt es sich dabei um die Gruppe „Le Magdeburg“, die illegale Autorennen austrägt? Die Ermittler (Claudia Michelsen und Matthias Matschke) machen fünf Verdächtige aus. Atmosphärisch und gut inszeniert.

ARD, 20.15 Uhr

Agatha Christie

Agatha Christie (1890-1976) gehört zu den meistübersetzten Autoren. Die Doku zeigt das Porträt der Schriftstellerin und erzählt von den gesellschaftlichen Wandlungen, die sie prägten.

Arte, 21.55 Uhr

Django Unchained

Rabenschwarze und meisterhaft

gefilmte Western-Hommage von Quentin

Tarantino. Christoph Waltz bekam für seine Rolle des Kopfgeldjägers Dr. Schultz seinen zweiten Oscar.

ORF eins, 22.30 Uhr