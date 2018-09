Starnacht Wachau Erster ORF-Auftritt nach Jordis Sieg über den Brustkrebs

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Keine Perücke mehr: Schweizerin Francine Jordi mit neuer dunkler Kurzhaarfrisur © ORF

Als Francine Jordi die letzte „Silvestershow“ an Jörg Pilawas Seite in der Grazer Stadthalle moderierte, wussten auch die Fernsehmacher des Eurovision-Events nicht, dass die gut gelaunte Schweizerin eine blonde Perücke trug. Im Frühjahr wandte sich die Bernerin an die Öffentlichkeit: „Im Mai 2017 wurde bei mir Brustkrebs in einem sehr frühen Stadium diagnostiziert.“ Nach der Chemotherapie nahm sie weiterhin berufliche Termine wahr (sogar „Verstehen Sie Spaß?“ war unter den TV-Auftritten). Und dann kam der Zeitpunkt, das Schweigen zu brechen. Sie wollte sich wieder ohne Perücke frei bewegen können und keinen Anlass für Spekulationen geben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.