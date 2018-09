Pjotr Wersilow, Mitglied der russischen Polit-Punkband "Pussy Riot", wird zurzeit in der Berliner Charite behandelt. Die deutsche Bundesregierung äußerte sich besorgt zu seinem Gesundheitszustand

Aktivist zur Behandlung in Deutschland

Dieses Foto von der "Cinema For Peace Foundation" zeigt Pjotr Wersilow beim Erhalt einer medizinischen Behandlung während eines Krankentransport © AP

Die deutsche Bundesregierung hat sich besorgt über den Gesundheitszustand des Mitglieds der russischen Polit-Punkband Pussy Riot, Pjotr Wersilow, geäußert. Das sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Wersilow, der möglicherweise vergiftet wurde, wird in der Berliner Charite behandelt.

Die Sprecherin sowie die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz bestätigten, dass Auswärtiges Amt und Kanzleramt über die Reise Wersilows informiert waren.

Wersilow war am Samstagabend auf dem Flughafen Schönefeld gelandet, nachdem er zuerst in einem Moskauer Krankenhaus untergebracht war. Er leidet seit einem Gerichtstermin am Dienstag unter Vergiftungserscheinungen. Familienmitglieder berichteten, Wersilow habe zuerst seine Sehfähigkeit, "dann die Fähigkeit zu sprechen, dann die Fähigkeit zu gehen" verloren. Wersilows Ehefrau Nadeschda Tolokonnikowa, erzählte der Bild: "Ich gehe davon aus, dass er mit Absicht vergiftet wurde und dass es entweder um Einschüchterung oder sogar einen Mordanschlag ging."



Wersilow nahm an Protest während dem WM-Finale teil

Wersilow war beim Finalspiel der Fußball-WM Mitte Juli mit drei anderen Pussy-Riot-Mitgliedern in Uniformen auf das Feld gerannt, um unter anderem gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Die "Flitzer" wurden daraufhin zu wochenlangen Arreststrafen verurteilt. Er gründete außerdem die Website MediaZona, welche über Gerichtsverfahren gegen Menschenrechtsaktivisten berichtet. Zuletzt arbeitete er an einem Dokumentarfilm über einen russischen Journalisten, der bei Recherchen über eine russische Söldnergruppe in der Zentralafrikanischen Republik im August getötet wurde.