Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Rütter, Facebook © Facebook

In dem kritisierten Video wurden Münchner Hundebesitzer von einem falschen Polizisten dazu aufgefordert, ihrem Vierbeiner eine Windel anzuziehen. Dies sei seit dem 1. Juli verpflichtend. Doch damit nicht genug. Auch die Vierbeiner selbst wurden erschreckt - entweder von einem kleinen Plüschhund oder von einer Baumattrappe. Etliche Tiere reagierten darauf verängstigt, winselten oder versuchten davonzulaufen.

Martin Rütter, der in der Sendung zu Gast war, kritisierte noch währenddessen den Sketch: „Ich mag jede Art von Humor. Was mich nur daran total genervt hat, ist, dass die Hunde total gestresst wurden“, sagte Deutschlands bekanntester Hundetrainer.

Auf seinem Facebook-Account legte er in einem Video weiter nach: „‚Was ist passiert? Man hat Hunde verängstigt und erschreckt. Und Leute, das ist kein Humor, das ist einfach blöd. Tiere, die sich überhaupt nicht mit der Situation auseinandersetzen können, das geht einfach nicht“, so Rütter, der sich darüber ärgerte, dass sein Statement in der ZDF-Sendung nicht in voller Länge gezeigt wurde: "Das so seriöse ZDF schneidet Kritik klein.“

Am Ende seines Statements sagt er wörtlich, dass der Film für ihn „totaler Schrott“ sei. Sein Video wurde auf Facebook schon über 6.500 Mal geteilt.