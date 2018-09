Facebook

Romy Schneider mit Alice Schwarzer. © ORF

Sie wirkte verloren“, sagte Alice Schwarzer über diesen Abend im Dezember 1976 in Köln. In der Dachkammer der neuen „Emma“-Zentrale traf die berühmte Feministin auf Romy Schneider, um mit ihr ein sehr persönliches Interview zu führen. Die „Sissi“-Darstellerin öffnete sich in dem überwiegend auf Französisch geführten Interview auf bemerkenswerte Weise, sprach über ihre innere Zerrissenheit, ihr Hadern mit Leben und Kritik und über die Nazi-Vergangenheit ihrer Eltern.

Mehr als 40 Jahre später stellte Alice Schwarzer die Tonbandaufnahmen dieses Gesprächs für eine neue Doku über Romy Schneider zur Verfügung. Seine Fernsehpremiere feierte „Ein Abend mit Romy“ am Samstag auf Arte. Der ORF zeigt die Doku am Montag im Rahmen des „Kulturmontags“ (ORF 2, 23.30 Uhr). Dazu kommt in den nächsten Tagen eine Reihe an Film-Wiederholungen: „César und Rosalie“ (Arte, morgen, 20.15 Uhr), „Eine einfache Geschichte“ und „Gruppenbild mit Dame“ (Arte, Montag, 20.15 Uhr und 22 Uhr), „Der Swimmingpool“ (3sat, Freitag, 22.25 Uhr).