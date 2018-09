Facebook

Wirtschaftsressorts der Zeit im Bild, ORF-Redakteur Christoph Varga © ORF (Günther Pichlkostner)

Am Freitag soll der neue Leiter der ZiB 2 bekanntgegeben werden. Weil die Sendung zukünftig auch sonntags laufen soll, wird auch ein neuer Moderator gesucht. Gerüchten zufolge wurde Martin Thür (derzeit noch "Addendum") als Kandidat gehandelt.



Wie die Wiener Zeitung nun berichtet, soll diese Variante aber vom Tisch sein. Der als ZiB2-Chef genannte Wirtschafts-Ressortleiter Christoph Varga soll die zusätzlichen Moderationen dem Bericht zufolge selbst übernehmen. Varga, der derzeit die "Börsen-News" in der Mittags-ZiB moderiert, soll das, dem Vernehmen nach, als Bedingung für den Job formuliert haben.

Thür soll trotzdem zum ORF wechseln und vorerst als Redakteur in der ZiB2-Redaktion arbeiten.

Sollte Varga tatsächlich sowohl Sendungsleiter als auch Moderator werden, wäre das für den ORF eine ungewöhnliche Kombination: Diese beiden Positionen werden seit den 90er-Jahren getrennt.

Stellungnahmen von Varga bzw. der ORF-Pressestelle gab es dazu bisher keine.