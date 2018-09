Facebook

Simon Morzé, ORF-Direktorin Kathrin Zechner, Wolf Bachofner, Ursula Strauss und Katharina Schenk (Leitung Fernsehfilm im ORF) präsentierten Staffel sechs © ORF

Tapfere Ursula Strauss: Obwohl sie noch an einer Lebensmittelvergiftung laborierte und am Tag zuvor mit 39 Grad Fieber das Bett hüten musste, stand sie beim Presse-Dinner des ORF freundlich und konzentriert Rede und Antwort. Brennt die mehrfach prämierte Schauspielerin doch selbst darauf, die neuen zehn Folgen zu sehen. Denn ihre Angelika Schnell, trotz vieler anderer Erfolge nach wie vor die Paraderolle der Strauss, steckt im Dilemma ihres Lebens: Ihr Sohn hat einen Mord begangen. Und sie – als Mutter und nicht als Gesetzeshüterin – ließ das Beweisvideo verschwinden. Damit wurde das Publikum in die sechste Staffel entlassen, die am 19. September um 20.15 Uhr in ORF eins startet.

