Der Amerikaner, der in "Die Goldbergs", "Modern Family" und "The Fosters" mitgespielt hatte, wurde tot in seiner kalifornischen Wohnung aufgefunden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jackson Odell (1997 - 2018) © KK/Youtube

Der US-Schauspieler und Musiker Jackson Odell, unter anderem bekannt durch die TV-Serie "Modern Family", ist nach übereinstimmenden Berichten mehrerer US-Medien im Alter von 20 Jahren gestorben. Sie beriefen sich am Sonntag (Ortszeit) auf die Gerichtsmedizin des Bezirks Los Angeles. Danach wurde Odell am Freitag leblos in seiner Wohnung in Tarzana im San Fernando Valley aufgefunden.

Seine Todesursache sollte erst nach einer Autopsie veröffentlicht werden, Fremdverschulden wurde aber nicht angenommen. Die Familie des Künstlers, der aus Colorado stammte, bestätigte den Todesfall auf seinem Twitter-Account. "Er wird immer ein strahlendes Licht und eine brillante, liebende und talentierte Seele sein", so das Statement. Seinen größten Erfolg hatte Odell in den ersten beiden Staffeln der Comedyserie "Die Goldbergs", in der er die Rolle des Ari übernommen hatte. Außerdem spielte er in "Modern Family" und "The Fosters" mit.