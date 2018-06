Neue Fälle"Tatort": Nach der Sommerpause geht es mit einem Experiment weiter

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie eröffnen die beliebte Krimireihe Anfang August: die Luzerner Ermittler © ORF

Nach der Sommerpause wird die neue "Tatort"-Saison mit einem Experiment eröffnet. Das kündigte ARD-Programmdirektor Volker Herres in einem Gespräch mit der dpa an. Der Schweizer "Tatort"-Fall "Musik stirbt zuletzt" von Regisseur Dany Levy am 5. August (zu sehen auch auf ORF 2) sei ein "sehr besonderer Film, der ganz ohne Schnitt auskommt und an nur einem Ort, dem Luzerner Konzerthaus, spielt".

Zwischendurch - noch in der Sommerpause - senden die ARD sowie der ORF am 8. Juli an einem WM-freien Tag den Kino-"Tatort" mit Til Schweiger, "Tschiller: Off Duty". Schweiger hatte den Sendezeitpunkt jüngst kritisiert. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) will mit ihm dennoch weiterdrehen.

Herres sagte, dass die beliebte Krimireihe auch weiter andere Formen ausprobieren müsse. "Der 'Tatort' wird und muss inhaltlich wie dramaturgisch weiterhin immer auch neue, mutige und überraschende Wege gehen", sagte er. "Möglichst solche, auf denen das Publikum folgen kann."