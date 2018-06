Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian Broadcasting und damit Spendensammlerin der Nation ("Licht ins Dunkel", „Nachbar in Not“) ist in der Nacht auf heute im 63. Lebensjahr nach schwerer Krankheit verstorben.

Sie leitete die Stabstelle Humanitarian Broadcasting im ORF. © ORF

Die Koordination und Weiterentwicklung der humanitären Aufgaben des ORF, insbesondere der Aktionen „Licht ins Dunkel“ und „Nachbar in Not“ sowie der Ausbau der Barrierefreiheit durch Audiodeskription und Untertitelung, waren Sissy Mayerhoffer bis zuletzt ein großes, auch persönliches Anliegen.

Der ORF trauert um Sissy Mayerhoffer und würdigt ihre Verdienste für einen starken, öffentlich-rechtlichen und sozialen Österreichischen Rundfunk, für den sie als Hauptabteilungsleiterin in den verschiedensten Funktionen sowie als ehemalige Kaufmännische Direktorin stets engagierte Mitstreiterin war.

Sissy Mayerhoffer und Kurt Bergmann, Gründer von Licht ins Dunkel. (2012) Foto © ORF

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz würdigt Mayerhoffer als "eine Persönlichkeit, die das Unternehmen ORF ganz wesentlich in den unterschiedlichsten Funktionen mitgeprägt hat." Bis zuletzt habe sie sich mit "der ihr eigenen Disziplin und Entschlossenheit" gegen die Krankheit gewährt. Unser Mitgefühl gilt nun ihrer Familie und ihren Angehörigen.“

Auch ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner gab sich bestürzt über die Todesnachricht: „Mit Sissy Mayerhoffer verlieren wir eine Verbinderin, eine Frau, die es geschafft hat, im besten Sinne des Wortes ,gutes Tun‘ zu einem unverzichtbaren Teil des ORF zu machen. Nicht nur das Netzwerk-Schaffen mit den NGOs und Hilfsorganisationen, das Millionen Menschen in Österreich und der Welt rasche, unbürokratische Hilfe zukommen lässt, sondern auch ihre Verbundenheit mit und Einsatz für den ORF in all ihren Funktionen. Ich möchte von ganzem Herzen ihrer Familie, ihren Freunden meine Bestürzung, meine Anteilnahme aussprechen. Sissy, wir vermissen Dich!“

Ö3-Marketing, News und "Rat auf Draht"

Sissy Mayerhoffer wurde am 12. Mai 1955 in Wien geboren. Ihre ORF-Karriere begann sie Ende der siebziger Jahre als freie Mitarbeiterin in den Bereichen Redaktion, Regieassistenz und Administration. In den Jahren 1996 bis 1998 unterstützte sie als Leiterin des Ö3-Marketings die Neupositionierung des Radiosenders. 1999 bis 2002 wurde sie zur Leiterin des ORF-Marketings und Geschäftsführerin der ORF-Enterprise GesmbH & Co KG ernannt. In dieser Zeit war sie maßgeblich beteiligt an der Initiierung der „Langen Nacht der Museen“. Nach einem Wechsel zur Verlagsgruppe News kehrte sie 2007 in den ORF zurück und wurde als erste Frau in dieser Funktion zur Kaufmännischen Direktorin bestellt. Seit 2010 war sie Leiterin der Stabstelle Humanitarian Broadcasting im ORF.

Neben vielen anderen Tätigkeiten war Sissy Mayerhoffer auch Mitglied im Entwicklungspolitischen Beirat für Europa, Integration und Äußeres, Mitglied der Arbeitsgruppe „Empfehlung zur Darstellung der Menschen mit Behinderungen in den Medien“ im Bundeskanzleramt, Vorstand im Verein „147 Rat auf Draht“, Aufsichtsrat im Verein Rudolfinerhaus sowie Obfrau des Heilpädagogischen Zentrums Hinterbrühl. Sissy Mayerhoffer ist Trägerin des Verdienstordens „pro merito melitensi“ des Souveränen Malteser Ritter Ordens für ihre Leistungen im Rahmen der Aktion „Nachbar in Not“, die menschliches Leid weltweit lindert.